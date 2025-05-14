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15:35, 14 мая 2025Экономика

Страны ОПЕК+ резко превысили план добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ превысили план добычи нефти на 475 тысяч баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nick Oxford / Reuters

В апреле 2025 года восемь стран сырьевой сделки ОПЕК+ превысили план добычи нефти на 475 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается в майском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Главным «нарушителем» договоренностей оказался Казахстан, превысивший установленную для него квоту на 413 тысяч баррелей в сутки. Ирак во втором месяце весны добывал на 72 тысячи баррелей в день больше, чем требовалось, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 15 тысяч.

Ежедневная добыча сырья в России, в свою очередь, напротив, не дотянула до планового значения 17 тысяч баррелей. Остальные страны — Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и Алжир — за отчетный период довели уровень добычи близко к своим квотам. В результате в апреле ежедневный уровень добычи нефти в «восьмерке» ОПЕК+ превысил план на 475 тысяч баррелей в сутки и составил 30,807 вместо требуемых 30,332 миллиона.

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Подобная стратегия стран-участниц сырьевой сделки могла быть обусловлена затяжным снижением мировых цен на нефть после эскалации торговой войны между США и Китаем. В результате утверждения повышенных взаимных пошлин в начале второго месяца весны участники глобального энергорынка опасались, что деловая активность в мире начнет резко падать. Следствием этого могло стать снижение спроса на нефть.

Однако в начале мая Вашингтон и Пекин договорились ослабить двусторонние таможенные барьеры на 90 дней, чтобы достичь компромиссной торговой сделки. Аналитики считают, что подобное соглашение придаст дополнительный импульс глобальному производству и стабилизирует мировые цены на сырье.

Эффект от торгово-экономической разрядки в отношениях Вашингтона и Пекина уже начал оказывать влияние на стоимость нефти. В ходе торгов 12 мая июльские фьючерсы на нефть Brent приблизились к 66 долларам за баррель. В настоящее время сырьевые котировки продолжают держаться вблизи этого уровня.

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