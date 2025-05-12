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18:47, 12 мая 2025Экономика

Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

Трамп: Пошлины США на автомобили, сталь и алюминий из КНР не снизятся
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Достигнутые в первой половине мая 2025 года договоренности Вашингтона и Пекина о снижении взаимных пошлин не затронут тарифы США, введенные ранее администрацией Белого дома. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Речь, в частности, идет о пошлинах США на импорт новых автомобилей, стали и алюминия из Китая. Тарифы на эти категории товаров останутся на прежнем уровне и сохранятся на отметке в 25 процентов от таможенной стоимости. Исключением также могут стать тарифы на китайскую фармацевтическую продукцию, пояснил Трамп. «Договоренности с КНР не включают тарифы, которые уже введены», — резюмировал глава Белого дома.

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Прошедшие в Женеве двусторонние переговоры, по итогам которых были достигнуты тарифные договоренности, Трамп назвал продуктивными. «Мы добились полной перезагрузки отношений с Китаем», — отметил он. Трехмесячная пауза в пошлинах, подчеркнул американский президент, нужна обеим сторонам для поиска компромиссного решения по взаимным тарифам. «Переговорщики продолжают работу над крупнейшими структурными вопросами двусторонней торговли», — заключил Трамп.

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент объяснил резкое ослабление взаимных пошлин намерением стран сбалансировать двустороннюю торговлю. Новые тарифы начнут действовать с 14 мая 2025 года. В течение 90-дневного периода тарифы США на ввоз китайской продукции снизятся с 145 до 30 процентов, а пошлины КНР на американские товары — с 125 до 10 процентов. Трамп не исключил, что за это время Вашингтону и Пекину удастся заключить торговую сделку, которая устроит обе стороны.

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