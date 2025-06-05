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09:28, 5 июня 2025Экономика

Падение мировых цен на нефть ударило по российскому бюджету

«Ъ»: Налоговые доходы бюджета от продажи нефти и газа просели на 35 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В мае 2025 года налоговые доходы российского бюджета от продажи нефти и газа опустились до 513 миллиардов рублей, или на 35 процентов в годовом выражении. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

С января по май властям удалось собрать 4,24 триллиона рублей, или на 14 процентов меньше, чем прежде. Причиной такой динамики стало падение мировых цен на нефть. Так, в апреле 2025 года определяемая для налоговых целей цена нефти марки Urals достигла 54,8 доллара, хотя год назад речь шла о 75 долларах. Кроме того, сказывается укрепление курса российской валюты, из-за которого снижаются и рублевая стоимость нефти, и налоги, которые уплачиваются с ее продажи.

Отмечается также, что ожидаемые в текущем году налоговые поступления от добычи и продажи газа уже пришлось снизить с 10,9 триллиона до 8,3 триллиона рублей.

В конце мая министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что при подготовке бюджета на 2026 год будет рассматриваться изменение цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Он уточнил, что это непростой вопрос, напрямую связанный с балансом бюджета.

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