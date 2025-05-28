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15:17, 28 мая 2025Экономика

Планы по пересмотру сборов с нефтяных компаний в России подтвердили

Глава Минфина Силуанов заявил о планах изменить цену отсечения нефти с 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Вопрос изменения цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила будет рассматриваться при подготовке бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом в Госдуме рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, в ходе предстоящих дискуссий нужно понять, насколько текущая цена отсечения соответствует уровням, что позволят сохранить и приумножить Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Силуанов подчеркнул, что к обсуждению будет привлекаться и нижняя палата парламента, а сам вопрос выглядит непростым, потому что прямо связан с балансом бюджета. В случае снижения параметра нефтегазовые доходы бюджета неизбежно сократятся, потому что часть их будет направляться в резервы, соответственно, снижены будут и расходы.

Ценой отсечения называется уровень стоимости Urals, рассчитываемой в целях налогообложения, при превышении которого дополнительные доходы отправляются в ФНБ, а при снижении, напротив, средства из фонда продаются для компенсации выпавших доходов бюджета. В настоящее время параметр установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Министр напомнил, что с начала года стоимость Urals уже опускалась ниже 60 долларов, таким образом, ведомству приходится расходовать средства из ФНБ. В связи с этим обстоятельством Силуанов назвал необходимым аккуратно относиться к использованию средств фонда на другие цели, чтобы не допустить его полного исчерпания.

В конце апреля Силуанов уже говорил, что 60 долларов за баррель в качестве цены отсечения «не отвечает вызовам времени», однако в начале мае заверял, что ее пересмотр в бюджете 2026-2028 годов пока не планируется. По всей видимости, к концу месяца позиция ведомства изменилась.

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