Взрыв произошел в многоэтажном доме в российском городе

Взрыв газового баллона произошел в многоэтажном доме в Петербурге

Взрыв газового баллона произошел в многоэтажном доме в Приморском районе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Жители российского города заявили в полицию о громком хлопке, раздавшемся на восьмом этаже здания. Прибывшие по вызову оперативники обнаружили, что в квартире взорвался газовый баллон.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Другие обстоятельства случившегося устанавливают, выяснила «Фонтанка».

Владелец квартиры в разговоре с 78.ru пояснил, что у него на балконе хранился баллон со сжатым воздухом, предназначенный для очистки электроники, который из-за солнца нагрелся и взорвался.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области взорвался газ.