В российской пятиэтажке прогремел взрыв

Shot: В пятиэтажке в Ершове Саратовской области взорвался газ

В Ершове Саратовской области в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов прогремел взрыв. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, взорвался газ. В результате оказались повреждены несколько квартир. Информация о пострадавших выясняется. На месте работают экстренные службы.

Канал опубликовал кадры, на которых видно, что взрыв произошел на верхнем этаже. Сообщается, что жителей эвакуировали из дома, а специалисты начали разбор завалов.

Об утечке бытового газа также сообщила Baza.

Ранее газ взорвался в Биробиджане Еврейской автономной области. В результате пострадал один человек. В сети также появилось видео с места происшествия, на котором запечатлена работа экстренных служб.