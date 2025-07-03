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10:00, 3 июля 2025Россия

Взрыв прогремел в пятиэтажке в столице российского региона

ГУ МЧС по ЕАО: Взрыв прогремел в пятиэтажке в Биробиджане
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Взрыв прогремел в пятиэтажке в Биробиджане, столице Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации экстренных служб, взрыв мог произойти из-за бытового газа. В результате взрыва пострадал один человек.

«Пожарные МЧС России в количестве 10 человек, 3 единицы техники работают на месте происшествия. Горения нет. У пострадавшего ожоги конечностей», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. По словам очевидцев, в городе работала система противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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