Взрыв прогремел в пятиэтажке в столице российского региона

ГУ МЧС по ЕАО: Взрыв прогремел в пятиэтажке в Биробиджане

Взрыв прогремел в пятиэтажке в Биробиджане, столице Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации экстренных служб, взрыв мог произойти из-за бытового газа. В результате взрыва пострадал один человек.

«Пожарные МЧС России в количестве 10 человек, 3 единицы техники работают на месте происшествия. Горения нет. У пострадавшего ожоги конечностей», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. По словам очевидцев, в городе работала система противовоздушной обороны.