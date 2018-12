Умерла певица Нэнси Уилсон

Лауреат трех премий «Грэмми», джазовая певица Нэнси Уилсон скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщила ее представительница Девра Холл Леви, передает Associated Press.

Перед кончиной Уилсон долгое время болела. Точная причина смерти не раскрывается. Артистка скончалась у себя дома в городе Пиониртаун, штат Калифорния.

За свою карьеру Уилсон выпустила более 60 альбомов. Она пела в жанрах блюз, джаз, соул и поп. Свою первую статуэтку «Грэмми» артистка получила за сингл How Glad I Am в 1965 году. Две другие награды ей вручили за альбомы R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue в 2005-м и 2007 году соответственно. Певица оставила музыкальную карьеру в 2011 году.

В августе стало известно о смерти «королевы соула» Ареты Франклин. Ей было 76 лет.