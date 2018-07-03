Умерла советская певица Надежда Саркисян

Советская исполнительница Надежда Саркисян скончалась в Ереване. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Певице было 64 года. Она умерла в больнице, куда ее доставили после резкого ухудшения здоровья. Последние годы Саркисян боролась с онкологическим заболеванием.

Надежда Саркисян — заслуженная артистка Армении. Карьеру певицы она начала, выступая с ансамблем «Серпантин», в котором также пела народная артистка России Лариса Долина.

Саркисян вышла замуж за джазового пианиста Давида Беджаняна. Дочь супругов — поп-исполнительница Эмма Беджанян, известная под псевдонимом Эмми. В 2011-м она представляла Армению на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Германии.