Член группы Bay City Rollers подхватил таинственную болезнь на курорте и умер

Шотландский музыкант Алан Лонгмьюир, один из создателей и басист поп-группы Bay City Rollers скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 2 июля.

Лонгмьюир умер в больнице Эдинбурга. По словам его родственников, причиной смерти стал «атаковавший его жизненно важные органы» вирус, который он подхватил во время отдыха в Мексике. Музыкант вернулся с курорта в середине июня и был госпитализирован. Подробности не раскрываются.

Алан Лонгмьюир стал одним из первых участников коллектива Bay City Rollers, сформировавшегося в 1969 году. Группа выпустила девять студийных альбомов и к середине 1970-х приобрела мировую известность. Помимо баса, Лонгмьюир играл в группе на акустической гитаре и синтезаторе. Bay City Rollers распались в 1982 году. Группа частично воссоединилась в 2015-м при участии Лонгмьюира.

26 июня стало известно о смерти лидера группы «До Мажор» Андрея Сучилина, которого сняли с рейса в Португалии из-за «невыносимой вони», вызванной некрозом тканей. Музыкант оказался в реанимации без средств и с закончившейся страховкой.