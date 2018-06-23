Умер барабанщик группы Pantera

Умер один из основателей хеви-металл группы Pantera барабанщик Винни Пол Эбботт. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

«Более точную информацию на данный момент предоставить невозможно. Его семья просит всех уважать их частную жизнь», — говорится в сообщении.

Эбботу было 54 года. Он известен как барабанщик таких групп, как Pantera и Hellyeah.

Pantera была основана в 1980-х Винни Полом и его братом, гитаристом Дарреллом Эбботом. В состав также вошли Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. Группа просуществовала до 2003 года и за это время выпустила девять студийных альбомов и реализовала более 40 миллионов копий пластинок. Номинировалась на «Грэмми» в 1995 и 2001 годах.

После распада коллектива братья Эбботы создали Hellyeah, которая успела записать пять студийных альбомов.