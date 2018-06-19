Рэпер XXXTentacion предрек свою смерть перед убийством

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion, перед смертью записал видеообращение, в котором рассказал о своей возможной кончине. Запись появилась в Twitter.

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В ролике хип-хоп-исполнитель рассказывает, что если он умрет трагической смертью «из-за какого-нибудь дерьма», то хочет погибнуть, зная, что его малолетние поклонники поняли послание, которое рэпер нес в своей музыке.

«Если я умру или стану каким-нибудь жертвоприношением, то хочу убедиться, что моя жизнь принесла счастье по крайней мере пяти миллионам детей», — заявил Онфрой.

20-летний рэпер умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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