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Тело рэпера XXXTentacion попало на видео

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DGM News / YouTube

В сети появилась видеозапись с места убийства 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. Ролик опубликован на YouTube.

В кадр попало бездыханное тело самого артиста, который был застрелен на переднем сиденье своего спорткара. На видео мужчина безуспешно пытается прощупать пульс исполнителя.

О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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Предыстория: Назван возможный убийца 20-летнего рэпера XXXTentacion
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