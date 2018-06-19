Назван возможный убийца 20-летнего рэпера XXXTentacion

Поклонники убитого рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, назвали возможного убийцу артиста. Аргументы приведены в Twitter.

Утверждается, что исполнителя мог застрелить рэпер Soldier Kidd. Полиция сообщала, что на артиста напали двое чернокожих мужчин в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Незадолго до убийства и после него Soldier Kidd и его друг, Soldier JoJo, выкладывали фотографии с красной маской, а за десять минут до атаки один из них опубликовал короткое видео из забегаловки, соседней с мотосалоном, возле которого убили Онфроя. При этом на записи виден пистолет.

Также Soldier Kidd в мае выпустил диск с названием XXX, на обложке которого был череп.

Фанаты также публикуют скриншоты, на которых один из рэперов сообщает, что только что убил XXXTentacion.

О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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