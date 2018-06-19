Опубликованы кадры с места убийства рэпера XXXTentacion

@MJ_Reports / Twitter

В сети появились кадры с места убийства американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. Видео с мемориалом, который устроили поклонники на месте смерти артиста, опубликовано в Twitter.

«Фанаты XXXTentacion собрались на участке в городе Дирфилд-Бич, где он был убит. Некоторые поклонники принесли свечки, фотографии и цветы, чтобы создать мемориал», — говорится в подписи к публикации.

Издание Miami Herald также опубликовало видео, на котором полиция увозит на эвакуаторе машину исполнителя, в которой он был застрелен.

Miami Herald / YouTube

О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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