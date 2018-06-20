Раскрыты последние планы убитого в 20 лет рэпера XXXTentacion

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, собирался в ближайшее время закончить новый альбом. Об этом в Instagram сообщил американский диджей Дипло.

«Он написал мне в прошедшие выходные, что одна из его целей — чтобы я и Скриллекс закончили его новый альбом. Я пригласил его в Лос-Анджелес на этой неделе», — написал Дипло.

По словам диджея, XXXTentacion также обещал ему, «что сделает еще столько всего».

«Этот парень был гением. Настоящим артистом. Он создавал собственные правила», — отметил артист.

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О смерти 20-летнего рэпера стало известно в понедельник, 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

Дебютный альбом музыканта вышел в августа 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте 2018-го. Трек SAD! из него достиг седьмой строчки в чарте Bilboard Hot 100.

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