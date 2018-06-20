Толпы фанатов убитого рэпера XXXTentacion устроили беспорядки в США

@E_Diep / Twitter

Несколько сотен поклонников 20-летнего рэпера XXXTentacion, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, устроили беспорядки в Лос-Анджелесе. Видео с места происшествия опубликовали в Twitter блогер Эрик Диеп и телеканал NBC Los Angeles в среду, 20 июня.

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Фанаты собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста, однако мероприятие вскоре переросло в столкновения с полицией, передает TMZ. Поклонники забирались на крыши зданий и прыгали в толпу. Несколько человек принялись бросать камни в полицейских, в ответ те открыли стрельбу резиновыми пулями.

20-летний рэпер умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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