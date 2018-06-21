Арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

Полиция Флориды арестовала подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Daily News.

Информацию подтвердил капитан полиции округа Броуард Роберт Шакенберг.

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Подозреваемому 22-летнему Дедрику Ди Уильямсу предъявили обвинения в убийстве первой степени. Он также нарушил условия досрочного освобождения. Ранее его арестовывали за владение кокаином, оружием, домашнее насилие и вооруженное нападение. Кроме того, Уильямс был судим за угон автомобиля.

О смерти 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.

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