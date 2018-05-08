Певица Моран вернулась на сцену и умерла

Бельгийская певица Моран (настоящее имя Клодин Люйпертс) скончалась в пригороде Брюсселя, сообщает BBC News.

Тело исполнительницы было найдено в ее квартире. Причина смерти пока не установлена. Моран было 57 лет.

Певица скончалась через несколько дней после своего выступления в Брюсселе в начале мая. Это был первый концерт Моран за последние два года — в 2016-м она прервала карьеру из-за возникших проблем с голосовыми связками. Моран планировала отправиться в турне в 2019 году.

Люйпертс родилась в ноябре 1960-го в бельгийской коммуне Иксель. За свою карьеру, которая стартовала в 1986 году, Моран выпустила более дюжины альбомов. Последняя пластинка, Ouvre, вышла в 2014 году. Певица также выступала членом жюри французского вокального конкурса Nouvelle Star.