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Солист LFO умер в 41 год

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Дэвин Лима

Поп-певец Дэвин Лима, член популярного в 1990-е американского трио LFO, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает BBC News.

В 2017-м артисту диагностировали рак надпочечников. Лима стал вторым членом LFO, скончавшимся от онкологического заболевания — в 2010 году ушел из жизни его коллега Ричард Кронин, страдавший лейкемией. Ему было 36 лет.

LFO появились в 1995 году, Лима пришел в коллектив в 1999-м. Одна из наиболее популярных песен группы — Summer Girls. Коллектив также известен по трекам Girl on TV и Every Other Time. В 2002 году LFO распались, в 2009-м воссоединились на один год, а в 2017-м Лима и третий член коллектива, Брэд Фишетти, собрались вновь. Коллектив также просуществовал один год. В дискографии LFO только два студийных альбома — LFO 1999 года и Life Is Good 2001-го.

Американская группа LFO не имеет ничего общего с одноименным британским техно-коллективом, участники которого, Гез Варли и Марк Белл, скончались в 1996-м и 2014 году соответственно.

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