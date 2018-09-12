Умер певец Рашид Таха

Французский певец и композитор алжирского происхождения Рашид Таха скончался в Париже. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает Le Parisien.

Музыкант умер ночью у себя дома. Причиной смерти стал сердечный приступ. Тахе было 59 лет.

В 1980-м исполнитель создал рок-группу Carte de Séjour, в которой выступал в качестве вокалиста. Коллектив записал четыре студийных альбома и распался в 1990 году. После этого Таха занялся сольной карьерой. Песни музыканта использовались в таких фильмах, как «Охота Ханта», «Кровь и шоколад» и «Правда о Чарли».

За свою сольную карьеру Рашид Таха выпустил 13 студийных пластинок. Последняя, Zoom, вышла в 2013 году. Отмечается, что перед смертью он успел записать еще один альбом.. Его релиз был запланирован на 2019 год.