Лидер одной из постсоветских стран отправился на встречу с руководством ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Брюссель на встречу с руководством Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что 14 июля у Пашиняна запланирована трехсторонняя встреча. Ее участниками станут председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, Пашинян в Брюсселе пообщается с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
В апреле в Армении утвердили закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Его подписал президент республики Ваагн Хачатурян.