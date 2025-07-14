Лидер одной из постсоветских стран отправился на встречу с руководством ЕС

Пашинян отправился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Брюссель на встречу с руководством Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 14 июля у Пашиняна запланирована трехсторонняя встреча. Ее участниками станут председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Пашинян в Брюсселе пообщается с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

В апреле в Армении утвердили закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Его подписал президент республики Ваагн Хачатурян.