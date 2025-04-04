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16:53, 4 апреля 2025Бывший СССР

Президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС

Президент Армении Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ваагн Хачатурян

Ваагн Хачатурян. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Президент Республики Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал законы: (...) о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил суть закона о начале вступления Армении в Евросоюз. По его словам, принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, считающих ЕС более выгодным, чем Евразийский экономический союз.

26 марта парламент Армении принял во втором, окончательном чтении законопроект о вступлении в ЕС. За принятие закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе» проголосовали 64 депутата, против выступило семь парламентариев.

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