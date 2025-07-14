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08:32, 14 июля 2025Забота о себе

Назван самый эффективный метод контрацепции

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: abc.es

Гинеколог Мерседес Эрреро заявила, что в настоящее время существует большое количество методов контрацепции, но не все они одинаково эффективны. Самый действенный из них врач назвала в интервью для издания ABC.

«Наиболее эффективным методом контрацепции является подкожный имплант — небольшой стержень, вживляемый в руку. Он обладает чрезвычайно высокой эффективностью: менее одной беременности на одну тысячу женщин в год», — пояснила Эрреро.

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По ее словам, действие подкожного импланта продолжается три года. При этом специалистка подчеркнула, что такой метод контрацепции не защищает от инфекций, передающихся половым путем. Именно поэтому параллельно с ним всегда необходимо использовать презервативы, заключила Эрреро.

Ранее сексолог Лариса Никитина предупредила, что секс в жару представляет опасность для здоровья. По ее словам, в этот период у человека повышается риск развития инфаркта и инсульта.

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