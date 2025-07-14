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08:44, 14 июля 2025Бывший СССР

ВСУ с помощью трех дронов атаковали тренажерный зал Запорожской АЭС

ВСУ ударили тремя дронами по учебно-тренажерному залу Запорожской АЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью трех дронов по учебно-тренажерному залу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба энергетического объекта.

«Здесь находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала. Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции», — говорится в публикации.

В пресс-службе сообщили, что в результате удара основные мощности АЭС повреждений не получили, и отметили, что целью удара по станции была попытка запугать сотрудников энергообъекта.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США. По его словам, со временем Москве придется обсудить вопрос о том, что делать с ядерным топливом на станции, но для начала переговоров необходимо политическое решение.

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