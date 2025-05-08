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17:28, 8 мая 2025Россия

«Росатом» заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США

Глава «Росатома» Лихачев: РФ готова вернуть американское топливо с ЗАЭС в США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Со временем России (РФ) придется обсудить с США вопрос, что делать с американским ядерным топливом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но для таких переговоров необходимо политическое решение. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

Лихачев подчеркнул, что ситуация на шести энергоблоках ЗАЭС полностью под контролем, проблема заключается лишь в том, что на четырех из них — топливо американской сборки. «Нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом», — заявил он.

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Лихачев также заявил о готовности «Росатома» вернуть американское топливо, в том числе и отработанное, его производителю — компании Westinghouse. Но для этого, по его словам, «очевидно, потребуются определенные консультации», время для которых пока не настало.

Ранее сообщалось, что США хотят дать Запорожской АЭС и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль. Отмечается, что в Вашингтоне пока не решили, какие территории вокруг ЗАЭС можно считать нейтральными и каким образом будет осуществляться контроль над станцией.

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