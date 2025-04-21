В США назвали важное условие урегулирования на Украине

WSJ: США хотят взять территорию ЗАЭС под свой контроль

США хотят дать Запорожской атомной электростанции (АЭС) и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль. Важное условие урегулирования конфликта на Украине назвало издание The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников, это предложение еще не доработано. В частности, в Вашингтоне пока не решили, какие территории вокруг ЗАЭС можно считать нейтральными и каким образом будет осуществляться контроль над станцией.

Кто именно будет управлять ЗАЭС в случае согласия России на это условие также не раскрывается.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов оценил заявление Киева о готовности контролировать ЗАЭС вместе с США. «Это собственность России. Заявление не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея», — отметил он.

