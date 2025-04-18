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11:57, 18 апреля 2025Бывший СССР

В России оценили заявление Киева о готовности контролировать ЗАЭС

Рогов: Заявление Киева о готовности контролировать ЗАЭС является ахинеей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о готовности Киева контролировать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) совместно с США является ахинеей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея. Это показывает, что верхушка режима Зеленского живет в своей какой-то абсолютно виртуальной реальности», — отметил он.

По словам политика, украинским властям нельзя доверять в руки не то что атомную станцию, а даже коробку спичек. Он добавил, что на это указывают постоянные попытки Вооруженных сил республики (ВСУ) атаковать ЗАЭС и привести мир к техногенной катастрофе.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев и Вашингтон хотят забрать Запорожскую АЭС под совместный контроль. Он также подчеркнул, что контроль над ЗАЭС даст Украине возможность отправлять электроэнергию на экспорт.

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