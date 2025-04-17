Киев захотел получить ЗАЭС под совместный контроль США и Украины

Киев и Вашингтон хотят забрать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под совместный контроль. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью агентству «Укринформ».
«Мы имеем общий интерес с Соединенными Штатами, чтобы привести Запорожскую АЭС под контроль Украины и начать деятельность этой атомной энергетической станции. Она может принести новые возможности для сотрудничества между нами», — сообщил глава ведомства.
Министр добавил, что получение контроля над ЗАЭС позволит Киеву в том числе экспортировать электроэнергию.
Днем 17 апреля Вооруженные силы Украины атаковали территорию вблизи ЗАЭС. Сообщалось, что украинский дрон был нейтрализован в 300 метрах от станции.