ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

Дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от тренажера реакторного зала на ЗАЭС

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале станции.

Отмечается, что в результате атаки разрушений нет, также никто не пострадал. Кроме того, о произошедшем уведомили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на ЗАЭС.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС может частично возобновить работу через 2-3 месяца после начала перемирия. При этом, по его словам, для вывода станции на полную мощность потребуется больше года.