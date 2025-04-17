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10:51, 17 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали территорию вблизи ЗАЭС

Дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от тренажера реакторного зала на ЗАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в 300 метрах от площадки у корпуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале станции.

Отмечается, что в результате атаки разрушений нет, также никто не пострадал. Кроме того, о произошедшем уведомили инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на ЗАЭС.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС может частично возобновить работу через 2-3 месяца после начала перемирия. При этом, по его словам, для вывода станции на полную мощность потребуется больше года.

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