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20:30, 26 марта 2025Бывший СССР

В МАГАТЭ анонсировали начало работы ЗАЭС после перемирия

МАГАТЭ: ЗАЭС может возобновить работу через 2-3 месяца после начала перемирия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может частично возобновить работу через 2-3 месяца после начала перемирия. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Он отметил при этом, что для вывода станции на полную мощность потребуется больше года. По его словам, задействовать сразу все шесть реакторов «будет трудно, но не невозможно». Обеспечение запасами воды для охлаждающих реакторов будет проблемой, однако в случае пожара проблему начнут решать более активно.

Гросси подчеркнул, что агентство хотело бы взять паузу после перемирия, чтобы убедиться, что в этом районе больше не ведутся активные боевые действия. Он заключил, что поддержание работоспособности ЗАЭС и ее безопасности «профессионально контролируется и контролируется» российской стороной.

Ранее на ЗАЭС назвали ложью сообщения Киева о повреждении резервуара. На станции заявили, что объект находится в безопасном состоянии и условия безопасной эксплуатации соблюдаются в полном объеме.

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