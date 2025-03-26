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19:00, 26 марта 2025Бывший СССР

На ЗАЭС назвали ложью сообщения Киева о повреждении резервуара

Глава ЗАЭС Черничук: Сообщения Киева о повреждении резервуара лживы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Заявление МИД Украины о повреждении топливного резервуара на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является фейком. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук, передает пресс-служба предприятия.

На станции заявили, что объект находится в безопасном состоянии и условия безопасной эксплуатации соблюдаются в полном объеме. Также в пресс-службе сообщили, что радиационное воздействие на санитарно-защитную зону и зону наблюдения не превышает установленных норм. Черничук заключил, что информация о повреждении топливных резервуаров является лживой.

Ранее МИД России прокомментировал будущее ЗАЭС. В ведомстве заключили, что совместная эксплуатация станции с другими странами, особенно членами НАТО, невозможна.

До этого президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали в ходе одного из телефонных разговоров ЗАЭС. Украинский лидер назвал срок, который потребуется для ремонта и модернизации объекта. По его словам, он составит около двух с половиной лет.

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