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21:19, 25 марта 2025Мир

МИД России прокомментировал будущее Запорожской АЭС

МИД РФ: Совместная с другими странами эксплуатация ЗАЭС недопустима
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Совместная эксплуатация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с другими странами, особенно членами Североатлантического альянса (НАТО), невозможно. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В МИД РФ напомнили, что возвращение ЗАЭС в российскую энергосеть является свершившимся фактом, который мировому сообществу остается «лишь признать». Кроме того, сотрудники станции являются гражданами России. В связи с этим передача АЭС под контроль других стран невозможна, подчеркнули в министерстве.

«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет. (...) Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС», — прокомментировали в МИД.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике сообщило, что на Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС. Так, украинский лидер Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу передать контроль над украинскими АЭС Вашингтону.

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