Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 21 марта 2025Бывший СССР

На Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС

Reuters: Украина захотела вернуть себе ЗАЭС с помощью США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина надеется вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинской энергетике.

Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, когда он разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, он предложил, чтобы США помогли управлять украинскими АЭС. Источники агентства в украинской промышленности заявили, что таким образом Трамп пытается понять, каким образом можно воздействовать на Киев, чтобы добиться долгосрочного мирного соглашения России и Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал безумием идею Зеленского о передаче США ЗАЭС.

До этого газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины назвала причину интереса администрации Трампа к ЗАЭС. По ее данным, США хотят взять ЗАЭС под контроль для добычи редкоземельных металлов.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия обвинила Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма при ударе по Курской АЭС. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходные

    Ляйсан Утяшева опубликовала снимок в мини-платье без бюстгальтера

    В России заявили о нарушении Украиной договоренностей по ударам

    ФСБ уличила топ-менеджеров оборонного предприятия Подмосковья в афере с «мертвыми душами»

    На Украине нашли мирный способ вернуть себе ЗАЭС

    Орбан прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины

    Во Франции запретили вещание нескольких российских каналов

    Раскрыта тайна пропажи известной картины

    В Госдуме захотели выносить заочные приговоры за преступления против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше