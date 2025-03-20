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22:07, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Названа причина интереса администрации Трампа к Запорожской АЭС

FT: США хотят контролировать ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Globallookpress.com

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины назвала причину интереса администрации президента США Дональда Трампа к Запорожской атомной электростанции. По ее данным, Соединенные Штаты хотят взять ЗАЭС под контроль для добычи редкоземельных металлов.

«Администрация Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — говорится в материале.

Ранеее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию США, несмотря на то, что она контролируется Россией. При этом Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.

Специалисты по энергетике с Украины усомнились в идее американского президента о передаче станции под контроль США. По их словам, такая идея невозможна на практике и нереализуема.

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