Зеленский захотел отдать США находящуюся под контролем России ЗАЭС

WSJ: Зеленский готов передать США ЗАЭС, которая находится на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп спросил, могут ли США инвестировать и модернизировать ее [находящуюся под контролем России ЗАЭС], и Зеленский сказал, что он не против этой идеи», — приводит издание слова источников.

Дополнительно уточняется, что Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.

Ранее специалисты по энергетике из Украины усомнились в идее Трампа о передаче Запорожской АЭС под контроль США. По их словам, такая идея невозможна на практике и нереализуема.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила ранее, что Украина и ее инфраструктура будет в большей безопасности, если США завладеют ее энергообъектами. По ее словам, в объективе американских интересов в том числе и контроль над атомными электростанциями.