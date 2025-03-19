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20:57, 19 марта 2025Мир

Белый дом объяснил желание завладеть энергообъектами Украины

Левитт: Украина будет в безопасности, если США завладеют ее энергообъектами
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Украина и ее инфраструктура будет в большей безопасности, если США завладеют ее энергообъектами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает агентство Reuters.

«Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отметила представитель Белого дома.

Левитт также добавила, что в объективе американских интересов в том числе и контроль над атомными электростанциями (АЭС). По ее словам, коммунальная система Украины только выиграет от смены владельца.

Ранее Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп решительно настроен закончить вооруженный конфликт на Украине. Она также подчеркнула, что американский лидер и президент России Владимир Путин вместе разделяют мнение о необходимости улучшить отношения двух стран.

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