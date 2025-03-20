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08:33, 20 марта 2025Бывший СССР

Украинские энергетики высказались насчет идеи Трампа о передаче Запорожской АЭС США

NYT: Специалисты по энергетике из Украины сомневаются в идее Трампа о ЗАЭС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Специалисты по энергетики из Украины сомневаются в идеи американского президента Дональда Трампа о передаче Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание пишет, что Трамп выдвинул идею о передаче под контроль США ЗАЭС во время телефонного разговора президента Украины Владимиром Зеленским. Лидеры поговорили 19 марта.

«Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, возможно, неосуществимой», — пишет издание.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Дональдом Трампом судьбу ЗАЭС. «Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — добавил он.

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