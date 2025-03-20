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01:36, 20 марта 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о Запорожской АЭС

Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом судьбу Запорожской АЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом судьбу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Слова политика приводит агентство AFP.

«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — сказал Зеленский.

Так украинский лидер ответил на вопрос журналистов о словах Трампа о передаче украинских атомных электростанций «во владение США».

Также Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не хочет прекращения огня, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в Курской области.

Ранее Зеленский заявил, что переход Запорожской АЭС под контроль России невозможен. «Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них. Но без нас она работать не будет», — сказал он.

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