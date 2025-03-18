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00:09, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский назвал невозможным переход ЗАЭС под контроль России

Зеленский: Запорожская АЭС не будет работать без Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переход Запорожской атомной электростанции (АЭС) под контроль России невозможным. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них. Но без нас она работать не будет», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не знает деталей разговоров США с РФ по поводу ЗАЭС. Он отметил, что Россия якобы пытается повлиять на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы получить станцию под свой контроль.

Ранее Зеленский резко отреагировал на слова об Украине «в меню» президента России Владимира Путина. «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.

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