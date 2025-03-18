Зеленский резко отреагировал на слова об Украине в меню Путина

Зеленский: Украина — не салат, чтобы быть в меню у Путина

Украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.

Так он ответил военному аналитику Майклу Кларку, который в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров. «"Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню», — отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина поддерживает предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.