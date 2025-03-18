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23:33, 18 марта 2025Бывший СССР

Зеленский резко отреагировал на слова об Украине в меню Путина

Зеленский: Украина — не салат, чтобы быть в меню у Путина
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.

Так он ответил военному аналитику Майклу Кларку, который в интервью Sky News высказался об отсутствии Украины за столом переговоров. «"Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню», — отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина поддерживает предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре.

Вот это да!
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