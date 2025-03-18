На Западе поговоркой высказались о переговорах Трампа и Путина

Аналитик Кларк: Неучастие Украины в переговорах США и России говорит о многом

Проведение переговоров США и России по Украине без участия Киева говорит о многом. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью Sky News.

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню», — отметил он.

Эксперт также прокомментировал соглашение американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, отметив, что данная инициатива «не сильно отличается» от предложения Киева о перемирии на море и в воздухе.