Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

Зеленский: Европа должна присутствовать за столом переговоров

Находящийся в Финляндии президент Украины Владимир Зеленский на фоне разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что Европа должна присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на территории республики. Его слова передает Sky News.

«Европа должна сесть за стол переговоров, и все, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — заявил Зеленский.

Визит в Финляндию, как отмечается, связан с переговорами о поддержке обороны Украины и инвестициями в производство украинского вооружения.

Ранее стало известно, что украинский лидер прибыл в Финляндию вместе с женой Еленой Зеленской, о чем сообщил президент Финляндии Александр Стубб.