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18:56, 18 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Зеленский вместе с женой прибыл в Финляндию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Padilla / АР

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл в Финляндию. Об этом сообщил в социальной сети X президент Финляндии Александр Стубб.

«Имеем честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Финляндии», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинская и финляндская стороны проведут переговоры, которые будут посвящены поддержке Финляндией Украины.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Зеленского в стремлении к диктатуре. По его словам, действия команды президента подрывают европейское будущее Украины.

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