Порошенко: Зеленский стоит во главе команды, толкающей Украину к диктатуре

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда толкают страну к тирании и подрывают ее европейское будущее. В стремлении к диктатуре украинского лидера в беседе с изданием Bild обвинил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Он неудачливый лидер команды, которая движет страну к диктатуре. (...) Мы не позволим диктатуре возникнуть на Украине», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что находится на Украине под санкциями, поскольку является главным лидером украинской оппозиции, а введенные против него ограничения — это удар по демократии.

Ранее в партии Порошенко «Европейская солидарность» обвинили Офис президента Украины в попытке исключить бывшего лидера страны из политического процесса. В пресс-службе объединения заявили, что украинские силовые структуры открыли новое уголовное производство для дискредитации Порошенко и блокировании его политической деятельности.