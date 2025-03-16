В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

Европейская солидарность: Зеленский намерен убрать Порошенко из политпроцесса

Офис президента Украины Владимира Зеленского намеревается исключить бывшего президента республики Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из политического процесса. Об этом завили в его партии «Европейская солидарность», передает РИА Новости.

«Банковая настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело», — указано в сообщении партии.

Там добавили, что украинские силовые структуры открыли новое уголовное производство для дискредитации Порошенко и блокировании его политической деятельности.

Ранее стало известно, что Печерский суд Киева арестовал Вадима Чучковского, экс-замначальника охраны Порошенко. Его подозревают в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы перед голосованием 2019 года.