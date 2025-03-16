Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 16 марта 2025Бывший СССР

В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

Европейская солидарность: Зеленский намерен убрать Порошенко из политпроцесса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского намеревается исключить бывшего президента республики Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из политического процесса. Об этом завили в его партии «Европейская солидарность», передает РИА Новости.

«Банковая настолько сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело», — указано в сообщении партии.

Там добавили, что украинские силовые структуры открыли новое уголовное производство для дискредитации Порошенко и блокировании его политической деятельности.

Ранее стало известно, что Печерский суд Киева арестовал Вадима Чучковского, экс-замначальника охраны Порошенко. Его подозревают в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы перед голосованием 2019 года.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Сотрудники НАСА были вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

    Российские военные прикрыли товарищей в горящем танке

    Известной российской блогерше сделали предложение с кольцом почти за миллион рублей

    Новый пулемет и малогабаритный АК-12 заметили на учениях

    ВСУ уничтожили цех молокозавода в Запорожской области

    Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

    В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

    В российском городе двое мужчин подрались с ветераном СВО из-за зажигалки

    В Госдуме высказались о предложении ввести права для самокатчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше