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11:11, 16 марта 2025Силовые структуры

Бывшего охранника Порошенко арестовали по делу о «десяти черных чемоданах»

Экс-охранника Порошенко арестовали по делу о чемоданах с деньгами на выборы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Печерский суд Киева арестовал Вадима Чучковского, экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Его подозревают в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы перед голосованием 2019 года.

Отмечается, что доказательством в этом деле служит видео, на котором запечатлена погрузка десяти черных чемоданов на самолет в столице России. Затем демонстрируется перелет и содержимое чемоданов, в которых находятся купюры по 200 евро. После этого лайнер приземляется в аэропорту Киева.

Помимо того, на кадрах видно, что некий человек, по мнению следствия — Чучковский, забирает семь из десяти чемоданов.

Ранее стало известно, что сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски у бывшего главы службы безопасности Петра Порошенко.

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