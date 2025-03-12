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19:06, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине прошли обыски у бывшего охранника Порошенко

ГБР Украины проводит обыски у экс-главы службы безопасности Порошенко Федорова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски у бывшего главы службы безопасности украинского экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юрия Федорова, передает РИА Новости.

«ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим [сотрудникам охраны]», — говорится в публикации пресс-службы партии Порошенко «Европейская солидарность».

В партии заявили, что обыски прошли без законных оснований с целью надавить на самого Порошенко.

Ранее в американской прессе появились сообщения, что команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с Юлией Тимошенко и окружением Порошенко. Сообщается, что политики заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского.

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