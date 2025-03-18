Зеленский прокомментировал предложение о прекращении ударов по энергообъектам

Зеленский: Украина поддерживает предложение о прекращении ударов по энергетике

Украина поддерживает предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

«Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике», — сказал глава государства.

Во вторник, 18 марта, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Разговор длился более двух часов, в ходе него политики обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта.

В частности, в ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал идею американского коллеги и сразу дал российским военным соответствующую команду.