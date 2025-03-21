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11:41, 21 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали безумием идею Зеленского о передаче США Запорожской АЭС

Нардеп Гончаренко назвал безумием идею Зеленского о передаче США Запорожской АЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский действительно предложил американскому лидеру Дональду Трампу украинские атомные электростанции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Нардеп прокомментировал появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что Зеленский готов передать находящуюся под контролем России Запорожскую АЭС Штатам. «То, что я и писал вчера. Западные СМИ подтверждают сегодня. Это — безумие», — написал политик.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский готов передать ЗАЭС американской стороне, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России. Дополнительно уточняется, что Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.

20 марта украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, что идею о контроле США над украинскими электростанциями американскому президенту «подбросил» народный депутат Украины. Эксперт заявил, что почти полтора месяца назад «услышал историю» об украинском политике, который начал секретные переговоры с бывшим адвокатом президента США Руди Джулиани, чтобы «выйти на Трампа и [американского предпринимателя] Илона Маска».

«А поскольку этот депутат хорошо разбирается в бизнесе, он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине», — поделился Фесенко, отметив, что АЭС предполагалось использовать для совместных интересов: либо майнинга криптовалют, либо как «мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта».

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